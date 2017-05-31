بالصور.. إحباط محاولة تهريب ربع طن "بانجو" بالشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

أحبط ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من نبات "البانجو" المُخدر، بدائرة قسم الصالحية الجديدة.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن القوة المُكلفة بتأمين مفارق الشرطة العسكرية بطريق الصالحية القديمة، برئاسة الرائد أسامة العطار، من ضبط كل من: "عطية.ح.ح.ح"، 28 عامًا، و"أحمد.م.ن.ع"، 27 عامًا، و"سعد.م.س"، 24 عامًا، عاطلين، ومقيمين بالدقهلية، حال استقلالهم السيارة رقم 3964 "د م ب"، شيفروليه خضراء اللون، بقيادة الثالث، وبحوزتهم كمية من نبات "البانجو" المُخدر.

ضُبط المتهمون وبحوزتهم 100 لفافة من نبات "البانجو" المُخدر، تزن حوالي 250 كيلو جرام، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

جرى التحفظ عليهم وعلى المضبوطات والسيارة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



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