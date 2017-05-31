بالصور.. مطران أسيوط يستقبل وفدًا من الأزهر والأوقاف وبيت العائلة
بالصور.. مطران أسيوط يستقبل وفدًا من الأزهر والأوقاف وبيت العائلة
05:19 م الأربعاء 31 مايو 2017
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أسيوط - أسامة صديق:
استقبل الأنبا يؤانس، مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط، وفدًا من الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف وبيت العائلة المصرية بأسيوط، لتقديم واجب العزاء في حادث المنيا الأليم.
وضم الوفد كلاً من الدكتور خلف علي عمار، نائبًا عن الأزهر الشريف، والدكتور عبد الناصر نسيم، نائبًا عن وزير الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز، عن بيت العائلة المصرية، وعبد الله تمام، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم، وعادل البرنس، ممثلاً عن لجنة المصالحات وفص المنازعات، ولفيف من قيادات الأوقاف والوعظ.
قدم الوفد التعازي لنيافة الأنبا يؤانس، الذي أكد أن الود بين المسلمين والمسيحيين قائم لا ريب فيه، وأن مثل هذه الحوادث لا تزيدنا إلا قوة وصلابة، وأن ما حدث هو طعنة إلى الشعب المصري مسلميه ومسيحييه.
وأكد الدكتور خلف علي عمار، مدير عام الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر، أن هذه الحوادث أبعد ما تكون عن الدين والإنسانية وعن طبيعية التعايش السلمي في المجتمع المصري، فالدين مصدر سعادة للإنسانية وليس مصدر ترويع للآمنين.
وقال عبد الناصر نسيم، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط: "إن زيارتنا جاءت انطلاقًا من عقيدة راسخة في ديننا الإسلامي، ونؤمن أن وطننا يتعرض للمخاطر، إلا أن أيدينا متشابكة مع إخواننا المسيحيين، ونحن جئنا من كل مراكز أسيوط بوفود من أئمة المساجد، لنثبت أننا جميعا ضد الإرهاب".
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