وحيد حامد ليس مؤرخًا.. هل عبد الناصر كان إخوانيا؟

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سجال تاريخى على الهواء بين مؤلف الجماعة 2 وسامى شرف حول انتماء ناصر للإخوان ، هل جمال عبد الناصر كان إخوانيا؟ يبدو السؤال مثيرا لجدل كبير، وهو بالفعل ما حدث منذ بداية عرض الجزء الثانى من مسلسل "الجماعة"، وما تبعه من سجال بين سامى شرف وزير شئون مجلس الرئاسة فى وقت عبد لناصر، الذي ينفى عن عبد الناصر ذلك، والكاتب وحيد حامد، مؤلف مسلسل الجماعة، الذي يؤكده.

ورغم ما يجمع عليه المؤرخون من وجود علاقة ارتباط فى مرحلة مبكرة بين عبد الناصر وجماعة الإخوان إلا أنهم اختلفوا حول طبيعة تلك العلاقة، فهل كانت علاقة انتماء للتنظيم أم كانت علاقة تعاون مع التنظيم؟

مصادر تاريخية

الكاتب وحيد حامد قال فى مداخلة هاتفية مع عمرأديب فى برنامجه «كل يوم» على فضائية «أون تى فى» إنه استند لعدة مصادر تاريخية حول انتماء جمال عبد الناصر للإخوان، أبرزها مذكرات عبد اللطيف البغدادى، وحسين حمودة، وكمال الدين حسين، ووحيد رمضان، بالإضافة لتسجيل تلفزيونى لجمال حماد يؤكد فيه انضمام ناصر للإخوان.

وتابع قائلاً: "لا يمكن أن أكذب كل هؤلاء.. لقد اعتمدت على أكثر من مصدر موثق.. وهذه مذكرات مكتوبة ومن يريد الاعتراض فعليه الاعتراض على المذكرات"، مشيراً إلى أن ناصر انضم للجماعة منذ عام 1944 حتى 1948، مستطرداً: "اعتقد أن سامى شرف ربما كان بعيداً عن عبد الناصر خلال هذه الفترة".

"الجماعة " تكذب

أما سامي شرف، وزير شئون رئاسة الجمهورية في عهد ناصر، فهاجم السينارست وحيد حامد، واعتبر إنه استند إلى مراجع غير صحيحة في كتابة سيناريو مسلسل "الجماعة2"، وأكد على أن "ناصر عمره ما انتمى لجماعة الإخوان المسلمين"، وشدد على أن عبد الناصر نفى انتماءه لهذه الجماعة قبل وفاته.

وأشار إلى أن كل ما تم نشره في مسلسل "الجماعة 2" غير حقيقي، وأن ناصر لم يكن اسمه "زغلول" أبدًا كما جاء في المسلسل.

وأوضح أن التعامل مع الهيئات والجماعات والتنظيمات السياسية المختلفة شيء والانتماء لها شيء آخر، مشيرًا إلى أن الرئيس أنور السادات وخالد محيي هما اللذان حلفا اليمين للجماعة وليس جمال عبد الناصر.

مشروع قومى

الدكتور عاصم الدسوقى، استاذ التاريخ بجامعة حلوان، يرى أن سامى شرف دائما ما ينفى هذا الأمر رغم أن انتماء ناصر لجماعة الإخوان أمر مؤكد ومعروف.

وأشار الدسوقي إلى أن ناصر كان عضوا فى جماعة الإخوان المسلمين وقال ذلك بنفسه فى أكثر من موقف بل وقاله فى إحدى الخطب العامة، وسمعت ذلك بنفسى.

وتسائل استاذ التاريخ: "لماذا انتمى ناصر إلى جماعة الإخوان؟" وأجاب: عبد الناصر كان لديه مشرع قومى وكان يريد تنفيذه، ومن أجل ذلك كان يقوم بدراسة كافة الحركات السياسية، فانضم لأغلبها لمعرفة أيدولوجياتها وأهدافها وحجمها وقوة تأثيرها.

وتابع أنه "رأى فى الاخوان جماعة لها وجود كبير فى الشارع فضلا عن وجود بعض عناصرها فى الجيش فدخل فيها واقسم وحلف اليمين ولكن ليتعرف عليها ولكن ليس عضوا اصيلا "

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وأوضح أنه انضم ايضا الى الحركة الشيوعية وكان اسمة الحركى " موريس " وأنضم ايضا الى مصر الفتاة التى اسسها احمد حسين ولة كارنية فيها باسمة , والخلاصة انه كان يدخل هذه الحركات والتنظيمات ليتعرف عليها وليس عضوا فعالا لافتا الى أن السجال التاريخى الذى يطال هذة العلاقة بين عبد الناصر والاخوان انما يرجع الى أن الاخوان دائما ما يروجون الى انهم من شاركوا وقاموا بثورة يوليو 52 وانه انقلب عليهم فيما بعد بهدف نفى اى علاقة له بهم .

وأضاف ان عبد الناصر فى سبتمبر من العام 1952 طلب ترشيح شخصيات للتعيين كوزراء فى حكومة نجيب فرشحوا صالح ابو رؤية ومنير الدالة , ولكنة كان يعلم خطورتهما فاهمل هذة الاسماء ورشح الباقورى وعينه وزيرا للاوقاف ووقتها اعترض الهضيبى وطلب من الباقورى ان يعتذر ولكن الاخير رفض ,فتم فصله من الجماعة وكان عضوا بمكتب الارشاد , وهذا يوضح ان عبد الناصر كان على اتصال بالاخوان وطلب منهم حماية المنشآت الحيوية ليلة الثورة خوفا من الانجليز وكان يعلم ان لديهم تنظيم خاص .

الدراما لن تحدد التاريخ

أمين اسكندر القيادى فى حزب الكرامة قال إنه يجب اولا ان نتفق على قاعد اساسية وهى ان للتار يخ وجهات نظر مختلفة وبالتالي فليس مطلوبا ان يكون هناك "منفستو " للتاريخ يقول ان هذا صواب وذاك خطأ لأنه من المعروف انه قبل عام 52 كان هناك مجموعة من الضباط المهمومين بقضايا الوطن وكانوا يريدون التخلص من الانجليز وبعضهم ينتمى فكريا لحركة شيوعية مثل يوسف الصديق وخالد محى الدين وكان جمال عبد الناصر فى تلك المرحلة يبحث عن مخرج لازمة مصر فبحث داخل هذه التنظيمات لذلك ستجد ان "مصر الفتاة" تقول إن عبد الناصر انتمى لها وهكذا الاخوان والشيوعيين والحقيقة ان عبد الناصر كان يبحث عمن يساعده فى اصلاح مصر وكان له حلم ومشروع ولكنه لم يجد فى كل من هولاء من يصلح فقرر ان يشكل تنظيم الضباط الاحرار

وأشار الى انه فى حالة ما اذا اراد الكاتب وحيد حامد أن يظهر عبد الناصر اخوانى سيجد احاديث ولقاءات تقول ذلك ولو اراد ان يظهره شيوعى او ينتمى لمصر الفتاة سيجد ذلك أيضا

والمح الى ان " ناصر " كان يبحث عن معاونا له فى مشروعه القومي مستخدما المناورة والتكتيك السياسي وبالتالي فيجب ان يعلم وحيد حامد ان الدراما لن تحدد التاريخ والتاريخ لا يكتبه شخصا فقط .



ظهير اجتماعى

ويرى اسكندر أن "ناصر" كان على اتصالا بكافة القوى السياسية قبل الثورة ومنهم الاخوان وكان يهدف اساسا الى تكوين تحالف اجتماعى واسع يسانده فى مواجهة الملك والانجليز منوها بأن الاخوان يعتقدوا أن عبد الناصر خدعهم كما يتحدثوا كذلك عن ان الرئيس عبد الفتاح السيسي فعل معهم نفس الأمر مضيفا انه لو كان ناصر اخوانيا فعلا لكان سلم لهم الحكم بعد ثورة يوليو .



عبد الناصر لم يكن جاداً فى الانضمام للجماعة

وتتناول المذكرات الشخصية هذا الموضوع بزوايا مختلفة فمثلا خالد محيي الدين في كتابه «الآن أتكلم» اكد أداء عبد الناصر يمين الولاء والطاعة لجماعة الاخوان المسلمين عام 1948, فيما اكد مأمون الهضيبي مرشد الإخوان في الفترة من 2002 وحتي 2004 أن جمال وكمال الدين حسين وخالد محيي الدين أدوا يمين الولاء والطاعة أمام مؤسس الجماعة حسن البنا في 1948 والذي أمر محمود لبيب الضابط المكلف بمتابعة ملف العسكريين بالجماعة آنذاك بمتابعتهم داخل الجيش للتأكد من ولائهم للجماعة , وقيل إن عبدالناصر لم يكن جاداً في الانضمام للجماعة والدليل أنه بعد نجاح الثورة تقابل مع حسن الهضيبي المرشد الثاني وقال له: «نحن لسنا إخواناً» فرد عليه الهضيبي: «انتم حركة إصلاحية ولستم حركة إسلامية» وهى الجملة التى أغضبت عبدالناصر بشدة .