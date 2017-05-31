وزير خارجية اليمن يتهم الحوثيين وقوات صالح بنهب المعونات

صنعاء - (د ب أ):

اتهم عبد الملك المخلافي، وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، اليوم الاربعاء، الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، "بنهب المعونات واستخدام ميناء الحديدة، غربي اليمن، لتلقي السلاح من إيران".

واكد المخلافي، خلال لقائه ماثيو تويلر، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن، على "ضرورة وقف نهب الميليشيا للمعونات واستخدامها لميناء الحديدة لتلقي الدعم والسلاح من ايران للاعتداء على الشعب اليمني وعلى المملكة العربية السعودية". حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية (سبأ).

وثمن المخلافي، البيان الصادر عن دول مجموعة الـ 18 الراعية للتسوية في اليمن "والذي يدين الاعتداء الذي استهدف إسماعيل ولد الشيخ، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، في صنعاء من قبل عناصر تابعة للانقلابيين (الحوثيين وقوات صالح) ويحملها مسؤوليته".

وأضاف المخلافي "أن هذا الحادث الاجرامي لن يثني الحكومة عن مسعاها للتوصل الى حل سلمي مستدام للصراع في اليمن"، مؤكداً علي استمرارها في دعم المبعوث الاممي حتى يتحقق ذلك بدعم من الدول الراعية ووفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها.

من جانبه، أشاد السفير الأمريكي، "بالدعم والتأييد المستمر الذي تقدمه الحكومة اليمنية للمبعوث الاممي، مشيراً إلى ضرورة استمراره وضرورة استمرار التواصل والتنسيق بين الحكومتين اليمنية والأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب ووقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة."

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