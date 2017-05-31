أوباميانج يقترب من «سان جيرمان» في الميركاتو القادم

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أصبح الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، قريب من الانضمام لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة تصل قيمتها إلى 61 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الأربعاء أن باريس سان جيرمان قدّم عرضًا رسميًا لإدارة بروسيا دورتموند بقيمة 61 مليون إسترليني أو ما يعادل 70 مليون يورو، وراتب سنوي للاعب يصل إلى 10 مليون يورو بالإضافة إلى 6 ملايين حوافز إضافية.

وفي حال إتمام الصفقة، سيصبح أوباميانج أغلى لاعب في تاريخ العملاق الفرنسي على الإطلاق، خاصًة أن بروسيا اشتراه من سانت إيتيان الفرنسي بمبلغ 11 مليون إسترليني فقط.

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وكانت ظهرت من قبل مؤشرات تُبرز رغبة اللاعب في الإنتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، إلا أنّ الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي لا يضع اللاعب في حساباته.

والجدير بالذكر أن أوباميانج، استطاع أن يحقق لقب هداف الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 31 هدفًا.