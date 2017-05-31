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رودريجيز يرفض عرض إيطالي وينتظر «الشياطين الحمر»

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رودريجيز يرفض عرض إيطالي وينتظر «الشياطين الحمر» رودريجيز يرفض عرض إيطالي وينتظر «الشياطين الحمر»

التحرير

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أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأربعاء، رفض الكولومبي خميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، عرضًا بقيمة 37 مليون جنيه إسترليني من جانب نادي إنترناسيونالي الإيطالي، مشيرة إلى أن اللاعب لا يزال ينتظر الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويقترب رودريجيز من الرحيل عن صفوف البلانكو بعدما خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الملكي، خلال الموسم الجاري حيث أنه لم يشارك سوى في 13 مباراة فقط بالليجا كاساسيًا.

وقالت الصحيفة أنّ رودريجيز في انتظار عرض رسمي من مانشستر يونايتد بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو لرغبته في اللعب بدوري أبطال أوروبا في حين أن النيراتزوري لن يتمكن من المشاركة في أي بطولة أوروبية بعد إنهاء الدوري الإيطالي في المركز السابع.

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وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لا يرغب في بيع اللاعب بأقل من 60 مليون إسترليني، وهي قيمة انضمامه للفريق الملكي عام 2014 من موناكو الفرنسي.

وينتهي عقد رودريجيز في 2020 ونجح في التتويج ببطولة الدوري الإسباني مع الملكي هذا الموسم، كما كان هداف كأس العالم في البرازيل 2014.

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التحرير

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