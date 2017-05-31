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زعيم احتجاجات في روسيا يخسر معركة قضائية

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مصراوي Masrawy

زعيم احتجاجات في روسيا يخسر معركة قضائية

05:02 م الأربعاء 31 مايو 2017

زعيم احتجاجات في روسيا يخسر معركة قضائية

موسكو - (د ب أ):

خسر ، اليوم الأربعاء، زعيم الاحتجاجات الروسي ألكسي نافالني قضية التشهير المرفوعة ضده ، وذلك بعد يوم واحد من بدء جلسة الاستماع.

ويتعين على نافالني ومؤسسته لمكافحة الفساد الآن إلغاء جميع منشوراتهم التي قالوا فيها إن أحد أغنى الشخصيات في روسيا، وهو الملياردير عليشير عثمانوف، قد دفع رشى مالية لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيديف.

ورفضت المحكمة أكثر من عشرة طلبات من الفريق القانوني لنافالني بأن يدلي ميدفيديف ومسؤولون كبار آخرون بشهادتهم. واتهم نافالني المحكمة بالتحيز.

كان نافالني قد أدى دور البطل في مقطع في وقت سابق هذا العام يتهم ميدفيديف باستغلال سلطته لجمع ثروة بصورة غير قانونية. وسجل الفيديو، الذي يتوجب حذفه الآن وفقا لحكم المحكمة، أكثر من 21 مليون مشاهدة.

وتمثل القضية عقبة قانونية أخرى أمام نافالني ،الذي يسعى للترشح للرئاسة في العام القادم. وربما تحرمه إدانة سابقة مثيرة للجدل بتهم فساد من دخول السباق الرئاسي.
ونظم أنصار نافالني، في مارس الماضي، احتجاجات في مئة مدينة في جميع أنحاء البلاد، للتنديد بما وصفوه بالفساد المستشري بين قيادة البلاد، ولا سيما ميدفيديف.

وتم اعتقال نافالني في المظاهرة التي شهدتها موسكو، والتي تعد الأكبر في العاصمة الروسية منذ عدة أعوام. وقد ظل نافالني في السجن لمدة أسبوعين بسبب دوره في المظاهرة التي لم تحصل على ترخيص. 


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