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استرداد 100% من الأراضي المملوكة للدولة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

استرداد 100% من الأراضي المملوكة للدولة بالدقهلية

05:04 م الأربعاء 31 مايو 2017

استرداد 100% من الأراضي المملوكة للدولة بالدقهلية

اجتماع محافظ الدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، الانتهاء من إعداد البيان النهائي لإزالة التعديات واسترداد أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشيرا إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة، في إزالة كافة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بنسبة 100%.

وقال الشعراوي: "إن إجمالي ما جرى استرداده من أراضي الدولة في كافة جهات الولاية بلغ مليوني و171.183 مترا مربعا بإجمالي مساحة 516.95 فدانًا".

وأوضح أن إجمالي حالات التعدي بلغت 16730 حالة بمساحة إجمالية 1095.11 فدانًا، والحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حالة بمساحة 571.9 فدانًا، والحالات غير المأهولة بلغت 5930 حالة بمساحة 516.95 فدانًا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بقاعه الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة، لإعلان النتائج النهائية بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة.


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