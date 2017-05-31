بالصور.. أعضاء بمجلس "الصحفيين" يتقدمون ببلاغ جماعي بشأن حجب المواقع
بالصور.. أعضاء بمجلس "الصحفيين" يتقدمون ببلاغ جماعي بشأن حجب المواقع
04:00 م الأربعاء 31 مايو 2017
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ضبط 16 شخصًا يشتبه في تورطهم بعمليات إرهابية بسيناء
كتبت - هاجر حسني:
تصوير - فريد قطب:
قرر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين الذين دعوا لاجتماع عاجل بشأن مناقشة أزمة المواقع المحجوبة، اليوم الأربعاء، تقديم بلاغ جماعي للنائب العام، غدا الخميس، باسم كل المواقع المحجوبة بفريق دفاع واحد.
كما قرر المجتمعون رفع دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الاتصال بصفته، والإعلان عن اعتصام رمزي داخل مبنى النقابة لساعات، فيما يتم التصعيد لاعتصام مفتوح في حالة تطور الأمر.
ودعا المجتمعون، الصحفيين المتضامنين لكتابة مقالات تدعم موقف المواقع المحجوبة خلال الأسبوع القادم بأكمله، كذلك دعوا أعضاء مجلس النواب من الصحفيين استخدام الأدوات النيابية في هذا الصدد لصالح المواقع.
فيما سيتم عرض القضية في اجتماع مجلس النقابة بداية الأسبوع المقبل.
وكان جمال عبد الرحيم، محمود كامل، محمد سعد عبد الحفيظ، عمرو بدر، أعضاء مجلس نقابة الصحفيين دعوا نقيب الصحفيين لعقد اجتماع طارئ لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة، إلا أن النقيب لم يستجب لطلبهم.
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