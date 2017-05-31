رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها
رئيس الوزراء يوجه بالاستفادة من الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها
04:45 م الأربعاء 31 مايو 2017
كتب محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الأربعاء مع 7 محافظين: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والشرقية، والقليوبية، والاسماعيلية، والسويس، بحضور وزير التنمية المحلية.
يأتي ذلك في إطار متابعة رئيس مجلس الوزراء للموقف الخاص بجهود إزالة التعديات على أراضي الدولة في مختلف المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وعرض المحافظون تقريراً تناول ما تحقق حتى الآن في إطار جهود وإزالة التعديات على أراضي الدولة، إلى جانب تناول أبرز المواقف التي واجهت عمليات الازالة والتقنين. كما تناول الاجتماع بعض التشريعات المطلوب النظر في إمكانية تعديلها لتسهيل بعض حالات التقنين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية وضع مقترحات محددة للاستفادة المثلى من الأراضي التي تم إزالة التعديات عليها وذلك من خلال إجراءات سريعة وحاسمة، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
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