بالصور.. معاشات تكافل وكرامة في كفر الشيخ ..تكدس المواطنون وهرب الموظفون

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أمام وحدة الشئون الاجتماعية المركزية والمدنية بحي الصفا بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والتي تتبع مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، تكدس مئات المواطنين أمام أبواب ومنافذ تلك الوحدة، للحصول على "فيزا" هذه المعاشات، أو تقديم أوراق رسمية جديدة خاصة بتلك المنظومة.

واضطر الموظفون والعاملون بتلك الوحدة، إلى إغلاق المنافذ والأبواب التي يتلقون من خلالها طلبات الجمهور، والهروب من جهة عملهم، تاركين أعمالهم في مواعيد العمل الرسمية؛ بسبب تكدس المواطنين، وتعدي البعض منهم بالسباب والشتائم على هؤلاء الموظفين.



وشهدت عملية تلقى طلبات معاشات تكافل وكرامة، وتسليم كروت الفيزا، تدافعًا كثيرًا الرجال والسيدات، وحدوث مشادات لفظية وكلامية، داخل وخارج مقر وحدة الشئون الاجتماعية، والتي تحتوي على حجرتين فقط داخل المساكن الشعبية بحي الصفا.

وكشف عددٌ من المستفيدين من معاشات تكافل وكرامة، عن عدم وجود هيكل إداري منظم، يستطيع استيعاب الأعداد المقدمة في تلك المعاشات، لتخفيف الضغط على الموظفين، موضحًا أن هذا الوضع مستمر بصفة يومية بهذه الوحدة الاجتماعية، ومما زاد الأمر سوءًا، هروب الموظفين من عملهم، وغلقهم المنافذ والأبواب التي يتلقون منها الطلبات.

وانتقل العميد هشام مطر، مأمور قسم شرطة بندر دسوق، والنقيب تامر العطار من قوة القسم، برفقة قوة مكونة من ضباط وأفراد من القسم، للتدخل السريع، قبل تفاقم الوضع وازدياده سوءًا، بعدما لجأ مواطنون للمكوث بمقر الوحدة الاجتماعية، بعد هروب موظفين، واستمرار آخرين منهم، حتى سيطر رجال الشرطة على الوضع.

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