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حبس 3 أشقاء متهمين بقتل "سروجي الخصوص"

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مصراوي Masrawy

حبس 3 أشقاء متهمين بقتل "سروجي الخصوص"

04:43 م الأربعاء 31 مايو 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة الخصوص، اليوم الأربعاء، حبس "بيشوي. ر.ج"، وشقيقيه "بولا" و"جرجس"، المتهمين بقتل سروجي الخصوص، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وصرحت النيابة بالدفن، وشيعت الجنازة، اليوم، وسط تشديدات أمنية.

كان عامل لقي مصرعه، وأصيب 3 آخرون، في مشاجرة بسبب خلافات مالية بالخصوص، وجرى السيطرة على الأفراد المتشاجرين من الطرفين، حيث ضُبط 3 أسلحة نارية، وتعيين أفراد خدمة أمنية لملاحظة الحالة ومنع تجدد الاشتباكات.

وتلقى اللواء أنور سعيد مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث، يفيد بنشوب مشاجرة بين طرفين "مسلم ومسيحي" بسبب خلافات مالية استُخدمت فيها الأسلحة النارية، ما أسفر عن مقتل شخص تصادف مروره يدعي "ع.ب" وإصابة 3 آخرين.
تبين أن الطرف الأول كل من: "ب.ر.ج" وشقيقيه و"ج.ب"، وضبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية، بينما الطرف الثاني كل من "س.م .ع"، مصاب بطلق ناري، وشقيقه عبدالله وآخرين، تشاجروا مع الأول لاقتراض أحد أطراف الطرف الثاني مبلغا ماليا من الأول وتعثره في السداد؛ ما استدعى نشوب شجار بينهما.

 

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