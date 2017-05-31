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تعرف على طريقة استخدام السمك البلطي فى علاج الحروق

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مصراوي Masrawy

تعرف على طريقة استخدام السمك البلطي فى علاج الحروق

04:41 م الأربعاء 31 مايو 2017

تعرف على طريقة استخدام السمك البلطي فى علاج الحروق

جلد سمك البلطي

كتبت-نرمين الجلاد:

نجح فريق من الباحثين البرازيليين بتجربة علاج جديد للحروق الشديدة باستخدام جلد أسماك البلطى، وهو إجراء غير تقليدي يعمل علي تخفيف الآلام ويخفض من التكاليف الطبية وفقاً لما ذكره موقع “FOX News” .

 

وقد وجد علماء في جامعة سيارا الاتحادية في شمال البرازيل أن جلد سمك البلطي لديه خصائص مماثلة لجلد الانسان مثل الرطوبة والكولاجين،ومقاومة الامراض ، كما انه يبقى رطبا لفترة أطول من العلاجات الأخري ،ولا يحتاج إلى تغير في كثير من الاحيان مما يجعله فعال في علاج الحروق.

وقال "اودوريكو دي موريس"، وهو استاذ في جامعة سيرا:”أن استخدام جلد البلطي في علاج الحروق لم يسبق له مثيل،وأن أسماك البلطي متوفرة بكثرة في أنهار البرازيل،وعادة ما يتم التخلص من جلد السمك لذلك نستخدم هذا المنتج لتحويله الى شئ يفيد المجتمع"

 

وأوضح أن جلد السمك يخضع الي المعالجات قبل استخدامه، كإزالة القشور والأنسجة العالقة لمنع انتقال الأمراض، أو حدوث تلوث للجروح البشرية، ويتم ايضا التخلص من روائح السمك ، كما يتم تخزين الجلود في بنوك مجمدة بمدينة ساو باولو البرازيلية، على شكل شرائح يتراوح طولها من 10 سنتيمترات إلى 20 سنتيمترا، وتظل صالحة للاستخدام في العلاجات لمدة عامين.

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