أسامة نبيه يكشف عن أسباب استبعاد باسم مرسي

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أكد أسامة نبيه مدرب عام المنتخب الوطني في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة نغم إف إم، أن اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب يؤدون بشكل جيد في مباريات الدوري وهو ما يخلق حالة من التفاؤل لدى الجهاز الفني قبل مواجهة تونس الهامة في تصفيات الأمم الإفريقية.

وأشار نبيه إلى أن المنتخب جاهز لمباراة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بجميع اللاعبين سواء المحترفين في الخارج أو لاعبي الدوري المصري.

وأضاف نبيه أن مهاجم الأهلي عمرو جمال من اللاعبين المميزين وهناك وجهة نظر للجهاز الفني في ضمه وسيفيد المنتخب في المرحلة القادمة.

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وعن عدم ضم مهاجم الزمالك باسم مرسي قال نبيه انها لأسباب فنية بحتة وليس للقرار علاقة بأي خلافات او أزمات.