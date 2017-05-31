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أسامة نبيه يكشف عن أسباب استبعاد باسم مرسي

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أسامة نبيه يكشف عن أسباب استبعاد باسم مرسي أسامة نبيه يكشف عن أسباب استبعاد باسم مرسي

التحرير

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أكد أسامة نبيه مدرب عام الوطني في تصريحات لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة نغم إف إم، أن اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب يؤدون بشكل جيد في مباريات الدوري وهو ما يخلق حالة من التفاؤل لدى الجهاز الفني قبل مواجهة تونس الهامة في تصفيات الأمم الإفريقية. 

وأشار نبيه إلى أن المنتخب جاهز لمباراة تونس في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بجميع اللاعبين سواء المحترفين في الخارج أو لاعبي الدوري المصري. 

وأضاف نبيه أن مهاجم الأهلي عمرو جمال من اللاعبين المميزين وهناك وجهة نظر للجهاز الفني في ضمه وسيفيد المنتخب في المرحلة القادمة. 

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وعن عدم ضم مهاجم باسم مرسي قال نبيه انها لأسباب فنية بحتة وليس للقرار علاقة بأي خلافات او أزمات.

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التحرير

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