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الأوليمبي يستغنى رسميا عن ١٥ لاعبا

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الأوليمبي يستغنى رسميا عن ١٥ لاعبا الأوليمبي يستغنى رسميا عن ١٥ لاعبا

التحرير

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استقر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الأوليمبي بقيادة أسامة ميكا، على أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة الفريق في الموسم الجديد، وتم إرسال خطابات الاستغناء بواسطة السيد رمضان، مدير الكرة.

وتضم قائمة المستبعدين "مصطفي غريب، حموده سمير، اسماعيل أحمد، منصور بهلول، عدوي عاكف، حاتم سمير، هشام الدسوقي، محمد فتحي، كريم عصام «كيتا»، أيمن محمدي، محمد فرج، حسن «سوسته»، أحمد ريعو، سعيد الجوهري، البلقاسي، نبيل محمود.

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يُذكر ان النادي الأوليمبي أعلن التعاقد مع حازم مصطفي، مدافع المنيا، وسيد جاد مدافع حرس الحدود خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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التحرير

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