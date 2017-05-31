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مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات جنوب شرق البلاد

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مصراوي Masrawy

مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات جنوب شرق البلاد

04:34 م الأربعاء 31 مايو 2017

مقتل 3 جنود أتراك في اشتباكات جنوب شرق البلاد

إسطنبول - (د ب أ):

ذكرت "إن تي في" الاخبارية التركية، اليوم الأربعاء، أن ثلاثة جنود أتراك قتلوا وأصيب خمسة في اشتباكات مع المسلحين في محافظة ديار بكر في جنوب شرق تركيا المضطرب.

وقع الحادث وسط عمليات جارية من قبل قوات الأمن تستهدف المسلحين الأكراد الذين تربطهم صلة بحزب العمال الكردستاني.
وتقوم تركيا بشن غارات جوية في الأيام الأخيرة.

وقالت وكالة أنباء "فرات" الموالية للأكراد، إنه كان هناك غارات جديدة، صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة جبال قنديل حيث توجد قواعد لحزب العمل الكردستاني.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أنه تم " تحييد " خمسة مسلحين في غارات جوية في تركيا وشمال العراق في أحدث الغارات الجوية، رغم أنه لم يتسن التأكد من مصداقية هذه المعلومات.
وأكد حزب العمال الكردستاني على موقعه مقتل مسلحين اثنين في جنوب شرق البلاد الأسبوع الجاري.

يذكر أن الصراع بين تركيا وحزب العمال الكردستاني يدور منذ ثمانينات القرن الماضي، مخلفا عشرات الآلاف من القتلى. وانهارت عملية سلام في 2015 وتقول التركية إنها لن تعود إلى المفاوضات مع الجماعة المسلحة.


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