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مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب 6 مقالات "تثير الفتنة"

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مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب 6 مقالات "تثير الفتنة" مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب 6 مقالات "تثير الفتنة"

مصراوي Masrawy

مكرم يتقدم ببلاغ ضد إبراهيم عيسى بسبب 6 مقالات "تثير الفتنة"

04:18 م الأربعاء 31 مايو 2017

كتبت - هاجر حسني:

أرسل مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابًا إلى نقيب الصحفيين، يطالبه بالتحقيق مع إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة المقال؛ لنشره 6 مقالات "تثير الفتنة بين المسلمين والأقباط وتؤكد للأقباط أن الدولة عاجزة عن حمايتهم".

وطالب مكرم في خطابة لنقابة الصحفيين باتخاذ اللازم تجاه ناشر الجريدة "إبراهيم عيسى"؛ نظرا لأن ظروف البلاد لا تحتمل مثل هذه المعالجات، حسبما ذكر الخطاب.

وأوضح مكرم في خطابه، أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام؛ للمطالبة بالتحقيق فيما شملته هذه المقالات.

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مصراوي Masrawy

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