أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

بروتوكول تعاون بين الصحفيين و المصرف المتحد لخدمة أعضاء النقابة

Google+ Print
بروتوكول تعاون بين الصحفيين و المصرف المتحد لخدمة أعضاء النقابة بروتوكول تعاون بين الصحفيين و المصرف المتحد لخدمة أعضاء النقابة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقع اليوم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين برتوكول تعاون مع المصرف المتحد يقوم بموجبه البنك بتقديم خدماته للصحفيين.

وأوضح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه بمقتضي هذا البرتوكول يستأنف المصرف منح الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للنقابة قروض بفائدة ميسرة بداية من اليوم الاربعاء ٣١ مايو، مشيراً إلى أن البروتوكول يشمل منح القروض للصحفيين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وبمقتضي البرتوكول يقوم المصرف برعاية الأنشطة المختلفة الصحفيين وأسرهم وتكريم المتفوقين منهم سواء في الشهادات العامة وكذلك حفظة القرآن وحملة الماجستير والدكتوراه كما يرعي المصرف الحفل السنوي الذي تقيمه النقابة يوم ٢٧ رمضان الخاص بالصحفيين الجدد وكذلك حفل الافطار السنوي  للنقابة .

شاهد أيضا

وأكد اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد اهتمام المصرف بتقديم أوجه الدعم للصحفيين إيمانا من المصرف بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في خدمة وطننا العزيز وبناء الحديثة وهذا الدعم يشمل تيسير تقديم كل أنشطة البنك من قروض وتمويل عقاري وتمويل اشتراكات الأندية والمساهمة في بناء مدينة الصحفيين في مدينة 6 اكتوبر ونادي  الصحفيين بالاسكندرية وتركيب ماكينة لصرف النقود داخل النقابة، مشيرا الي ان هذه الماكينة تعد من احدث ماكينات صرف النقود في العالم حيث تشمل بخلاف الإيداع والسحب تبديل العملة وصرف الشيكات والاستعلام عن موقف الصحفي من التعامل مع البنوك i score .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك

8 الصبح - أحد المقيمين فى لندن يوضح "أجواء شهر رمضان" فى لندن وإحتفالات المصريين هناك