بروتوكول تعاون بين الصحفيين و المصرف المتحد لخدمة أعضاء النقابة

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وقع اليوم عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين برتوكول تعاون مع المصرف المتحد يقوم بموجبه البنك بتقديم خدماته للصحفيين.

وأوضح عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، أنه بمقتضي هذا البرتوكول يستأنف المصرف منح الزملاء اعضاء الجمعية العمومية للنقابة قروض بفائدة ميسرة بداية من اليوم الاربعاء ٣١ مايو، مشيراً إلى أن البروتوكول يشمل منح القروض للصحفيين الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.

وبمقتضي البرتوكول يقوم المصرف برعاية الأنشطة المختلفة الصحفيين وأسرهم وتكريم المتفوقين منهم سواء في الشهادات العامة وكذلك حفظة القرآن وحملة الماجستير والدكتوراه كما يرعي المصرف الحفل السنوي الذي تقيمه النقابة يوم ٢٧ رمضان الخاص بالصحفيين الجدد وكذلك حفل الافطار السنوي للنقابة .

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وأكد اشرف القاضي رئيس المصرف المتحد اهتمام المصرف بتقديم أوجه الدعم للصحفيين إيمانا من المصرف بأهمية الدور الذي تلعبه الصحافة في خدمة وطننا العزيز وبناء مصر الحديثة وهذا الدعم يشمل تيسير تقديم كل أنشطة البنك من قروض وتمويل عقاري وتمويل اشتراكات الأندية والمساهمة في بناء مدينة الصحفيين في مدينة 6 اكتوبر ونادي الصحفيين بالاسكندرية وتركيب ماكينة لصرف النقود داخل النقابة، مشيرا الي ان هذه الماكينة تعد من احدث ماكينات صرف النقود في العالم حيث تشمل بخلاف الإيداع والسحب تبديل العملة وصرف الشيكات والاستعلام عن موقف الصحفي من التعامل مع البنوك i score .