"الطب الشرعي" يكشف تفاصيل جديدة عن ضحايا حادث المنيا الارهابي

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**الضحايا تم استهدافهم من مسافات بعيدة تجاوزت متر ونصف المتر وبأسلحة أليه متطورة الصنع

**جميع الجثامين تم توقيع كشف ظاهري دون تشريح كلي بإستثناء 11 ضحية لم يتم فحصها

**مصدر لـ"التحرير": إرسال المقذوفات النارية وفوارغ الطلقات للمعامل لبيان نوع الأعيرة المستخدمة

كشفت "التحرير"عن تفاصيل جديدة فى تقرير الطب الشرعي، لضحايا حادث المنيا الإرهابي، الذى وقع الجمعة الماضية وأسفر عن مقتل 29 قبطياً وإصابة العشرات بعد استهداف عدد من العناصرالإرهابية لاتوبيس يقل أقباطاً فى أثناء رحلته لدير الأنبا صموئيل بمدينة العدوة فى المنيا.

وأورد تقرير الطب الشرعي، أنه تبين من فحص المقذوفات النارية التى تم استخراجها من جثامين الضحايا أنه تم اطلاقها من مسافات بعيدة وليست قريبة،حيث تجاوزت أغلب المسافات علامات قرب الاطلاق.

وأضاف التقرير الذى أعده عدد من الأطباء الشرعيين بالمصلحة، أن مسافة الإطلاق تجاوزت متر ونصف المتر، بما يعني إطلاق العناصر الإرهابية النيران من مسافات بعيدة استهدفت الرقبة والرأس والصدر.

وكشف التقرير الطبي، الذى حصلت "التحرير"على تفاصيله، أنه تم توقيع الكشف الظاهري على جميع الجثامين دون إجراء تشريح كلي للضحايا لفحص المقذوفات النارية وبيان الصفة التشريحية للمجني عليهم، كما تم استخراج كافة المقذوفات النارية التى استقرت فى جلد الضحايا وتم إرسالها للمعامل التابعة لمصلحة الطب الشرعي لفحصها.

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وأظهرت التقارير، أن المقذوقات النارية التي تم استخراجها من عدد من الجثامين، كانت من أسلحه خرطوش وآليه متطورة، وأن معظم الضحايا تلقوا طلقات نارية في مناطق متفرقه بالجسم، كان معظمها بالرقبة والرأس والصدر.

وكشف مصدر رفيع المستوى بـ"الطب الشرعي" - طلب عدم الافصاح عن إسمه، أنه تم توقيع الكشف الظاهري على 17 حالة منها 9 جثث فى مستشفى مطاى و8 جثث فى مستشفى بنى مزار، فى حين رفض الأهالى اجراء تشريح لـ11 قتيلا من ضحايا العدوة بواقع 6 جثث فى مستشفى العدوة، و5 جثث فى مستشفى مغاغة رغم إرسال أطباء شرعيين لهم، مشيراً إلى أنه تم تسليم جميع الجثامين لأسرهم وذويهم.

وقال المصدر لـ"التحرير"، استهداف الإرهابيين للضحايا فى منطقة الرأس والرقبة لايعني استهدافهم من رصاص قناصة إنما من أسلحة آلية حديثة الصنع قادرة على القتل على مسافات بعيدة.

وأضاف المصدر لـ"التحرير"، أن الطب الشرعي فى انتظار تحقيقات ومذكرة النيابة لاصدار التقرير الطب الشرعي النهائي، ويتم حالياً إجراء فحص لجميع المقذوفات والفوارغ التى تم جمعها من مكان الحادث لبيان نوع الأسلحة المستخدمة فى العملية الإرهابية.

وكانت مجموعة إرهابية تستقل 3 سيارات دفع رباعى هاجموا باستخدام الأسلحة الآلية أتوبيس يقل عدد من الأقباط كانوا فى طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل فى رحلة دينية وسيارة ربع نقل تقل عدد من العمال الأقباط والخرطوش مما أدى إلى وفاة 29 حالة وإصابة العشرات.

