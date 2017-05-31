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القوى العاملة تدعو أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف علاوة القطاع الخاص

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة تدعو أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف علاوة القطاع الخاص

03:44 م الأربعاء 31 مايو 2017

القوى العاملة تدعو أصحاب الأعمال للاتفاق على صرف علاوة القطاع الخاص

وزير القوي العاملة محمد سعفان

كتبت - نورا ممدوح :

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أنه تقرر عقد اجتماع مع ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال غدا الخميس، للاتفاق على قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة صدور القانون 16 لسنة 2017 بمنح العاملين بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من أول يوليو 2016 من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أول في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعيين بعد هذا التاريخ بدون حدود.

وقال الوزير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع سيضم الاتحاد العام لنقابات عمال ، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم.

وأكد سعفان، حرص أصحاب الأعمال على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع، خاصة لمحدودي الدخل والأجور المتدنية لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، مشيرا إلى أن هناك بعض أصحاب الأعمال يقومون بصرف هذه العلاوة الاجتماعية قبل الاتفاق عليها وبنسب تزيد على المتفق عليها.​

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