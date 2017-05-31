"التنمية المحلية" تعلن حصاد استرداد الأراضي: ٢٠٠ ألف حالة تعدي على ٧٠٠ ألف فدان

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت وزارة التنمية المحلية، إجمالي عدد حالات التعديات على أراضي الدولة والتي رصدتها غرفة عمليات الوزارة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات، والتي بلغت أكثر من ٢٠٠ ألف حالة تعدي، تمت إزالة ما يقرب من ٨٥ ألف حالة تعدي، وتقنين حالات أخرى.

وأضاف بيان صادر عن الوزارة، أن مساحات الأفدنة التي تمت إزالة حالات التعديات من عليها، وصل إلى ما يقرب من ٧٠٠ ألف فدان بالمحافظات بحوالي ما يقرب من ٤٠٠ مليون متر مربع.

وأكدت مصادر بالوزارة، أن هناك تنسيق مستمر بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرفة عمليات مجلس الوزراء ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشارت المصادر -التي فضلت عدم ذكر اسمها- إلى أن غرفة العمليات تقوم بالتنسيق المستمر على مدار اليوم مع غرفة عمليات المحافظات وتتلقي تقارير يومية بموقف عمليات تنفيذ قرارات استرداد الأراضي طبقًا للخطة الزمنية الموضوعة وعرض تقارير يومية بالموقف علي الوزير الشريف.

وأضافت المصادر، أن هناك عدد من المحافظات بلغت فيها نسبة الإزالة علي أراضي الدولة وتقنيين باقي حالات التعدي وصلت حوالي ١٠٠٪ ومنها محافظات القاهرة والشرقية والوادي الجديد والغربية والبحر الأحمر والإسماعيلية.

ويتابع هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات التي تم تشكيلها بالوزارة الخاصة بأعمال إزالة التعديات على أراضي الدولة بكافة محافظات الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المحافظات والأجهزة المعنية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، في 15 مايو الجاري، بمراجعة مواقف أراضي وضع اليد على مستوى الجمهورية بالكامل.

وفي 17 مايو، اجتمع إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، والفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ووزراء الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدي وزير الداخلية ومديري أمن المحافظات؛ لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة، والبدء الفوري في تنفيذها.​