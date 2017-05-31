بالصور.. مدير أمن قنا يتفقد الخدمات الأمنية للأديرة والكنائس بقنا

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قنا -عبدالرحمن القرشي :

تفقد اللواء صلاح الدين حسان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، عددا من الأديرة القبطية والكنائس بمركزي نقادة وقنا، اليوم الأربعاء، في جولة مفاجئة، للوقوف على مدى جاهزية القوات ويقظتها.

وطالب حسان، قوات تأمين الأديرة والكنائس، بالتعامل بحسم مع كل من يحاول المساس بالأديرة والكنائس أو المترددين عليها، وضرورة تشديد إجراءات التفتيش وتوسيع دائرة الاشتباه.

وشدد علي ضرورة الالتزام باليقظة الكاملة أثناء الخدمة والاستنفار في تنفيذ الاجراءات الأمنية.