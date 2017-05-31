من هي "زها حديد" التي يحتفل "جوجل" اليوم بذكرى تكريمها؟

كتبت- هاجر حاتم:

يحتفل اليوم جوجل والعالم بذكرى تكريم العراقية "زها حديد" التي توفيت العام الماضي عن عمر يناهز 65 عامًا.

زها حديد، هي ابنة وزير المالية السابق محمد حديد. أسست شركتها عام 1979، وكانت أول امرأة تنال سنة 2004 جائزة "بريتزكر" التي تعد بمثابة "نوبل" في الهندسة المعمارية، وتلك التي يحتفل "جوجل" بذكراها اليوم.

كما تعد أول امرأة تنال الميدالية الذهبية الملكية للهندسة المعمارية، بعد جان نوفيل وفرانك جيري وأوسكار نييماير.

ونالت زها جائزة "ستيرلينج" البريطانية في عام 2010 ، والتي تعد أحد أهم الجوائز في الهندسة المعمارية. بالإضافة إلى منحها وسام الشرف الفرنسي في الفنون والآداب برتبة "كوموندور" وأطلقت عليها منظمة اليونيسكو "فنانة السلام".

كما منحتها الملكة إليزابيث لقب "السيدة" في عام 2012، وقال عنها المعماري الشهير "Beter kok" "كم نحن محظوظون لأنها معنا في لندن . إنها بطلتنا". ويقدم لكم فريق عمل مصراوي قائمة تعرض لكم صور من أشهر أعمال المهندسة المعمارية زها حديد.

وقامت حديد بعمل أشهر المباني العالمية من بينها مركز فاينو للعلوم في فولفسبورج بألمانيا، وأكاديمية إيفلين جريس، وجسر الشيخ زايد في أبو ظبي.