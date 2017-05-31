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رسميًا.. أرسنال يجدد عقد فينجر لعامين

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رسميًا.. أرسنال يجدد عقد فينجر لعامين رسميًا.. أرسنال يجدد عقد فينجر لعامين

التحرير

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أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الأربعاء، عن تجديد عقده رسميًا مع الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، لمدة عامين، وذلك حسبما أفاد النادي عبر موقعه الرسمي.

واتفق فينجر أمس الثلاثاء، اتفاقًا شفهيًا مع ستان كرونكي، صاحب النسبة الأكبر من ملكية أرسنال، على تجديد عقده مع المدفعجية لعامين قادمين، مقابل 16 مليون جنيه استرليني.

وقال ستان كرونكي، " طموحنا هو تحقيق لقب البريميرليج وأكبر البطولات في أوروبا، لن نهدأ حتى نحقق هذه الأهداف، أرسين هو أفضل شخص ليساعدنا بتحقيق ذلك، كما أنه يملك سجلّ رائع ولديه كامل دعمنا".

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من جانبه تحدث فينجر قائلآ " أنا أحب هذا النادي، متشوق للمستقبل وأتطلع إليه بنظرة تفاؤل، سنتطور في كل جانب".

يشار إلى أن فينجر مع أرسنال، يعد هو المدرب الوحيد في تاريخ البريميرليج الذي حقق اللقب بدون خسارة، كما انه هو الوحيد في التاريخ يحقق 7 ألقاب لـ كأس إنجلترا.

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التحرير

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