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بالأرقام.. أجور ضحايا برنامج «رامز تحت الأرض».. وهذا النجم الأعلى سعرًا

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بالأرقام.. أجور ضحايا برنامج «رامز تحت الأرض».. وهذا النجم الأعلى سعرًا بالأرقام.. أجور ضحايا برنامج «رامز تحت الأرض».. وهذا النجم الأعلى سعرًا

تصدرت أخبار برامج المقالب الأشهر في الوطن العربي والتي يُقدمها الفنان رامز جلال المواقع ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول عدد من وسائل الإعلام أنباءً عن إجمالي التكاليف والخسائر في برنامج «رامز تحت الأرض»، حيث أكدت التقارير أن البرنامج استهلك سيارات قُدرت بمبالغ تخطت حاجز الـ 60 مليون جنيه.

 

وكشفت تقارير أن ضحايا البرنامج تلقوا أجورًا خرافية للمشاركة في البرنامج، ونستعرض في التقرير التالي أجور الفنانين:

فيفي عبده

أكدت التقارير الصحفية أن الراقصة الاستعراضية فيفي عبده تلقت أجرًا بلغ 70 ألف جنيه للمشاركة في برنامج «رامز تحت الأرض»، والتي عُرضت أول أيام رمضان.

 

محمود كهربا ومؤمن زكريا

أفادت التقارير أن نجمي الناديان الأهلي والزمالك مؤمن زكريا ومحمود عبدالمنعم كهربا حصل كل منهم على 100 ألف جنيه للظهور في برنامج «رامز تحت الأرض»، والتي تم عرضها ثاني أيام رمضان.

وقد تعرض اللاعب محمود كهربا لعقوبات من قبل نادي للمشاركة في البرنامج دون تصريح من إدارة النادي.

 

مصطفى خاطر

حصل نجم «» على 50 ألف جنيه للمشاركة في البرنامج.

 

نسرين إمام

حصلت نسرين إمام على 70 ألف جنيه.

 

الحضري

حصل الحضري على 120 ألف جنيه.

 

نيللي كريم

حصلت نيللي كريم على 120 ألف جنيه.

 

سهير زكي

حصلت سهير زكي على 75 ألف جنيه.

 

أحمد فهمي

حصل أحمد فهمي على 100 ألف جنيه.

 

حمدي الميرغني

حصل حمدي الميرغني على 65 ألف جنيه.

 

إيناس الدغيدي

حصلت المخرجة إيناس الدغيدي على 120 ألف جنيه.

 

رمضان صبحي

حصل نجم نادي ستوك سيتي الإنجليزي رمضان صبحي على 125 ألف جنيه.

 

الشاب خالد

حصل نجم موسيقى الراي الجزائري على 35 ألف دولار.

 

رانيا يوسف

حصلت الفنانة رانيا يوسف على 120 ألف جنيه للمشاركة في البرنامج.

 

شاروخان

حصل النجم الهندي شاروخان على مبلغ 200 ألف دولار، ليأتي على رأس قائمة النجوم المشاركين في البرنامج.

 

محمود حميدة

حصل الفنان محمود حميدة على 70 ألف دولار للموافقة على عرض حلقته في برنامج «رامز تحت الأرض»، وذلك بعد الأزمة التي وقعت بسبب ظهوره في البرومو بدون بنطلون.

 

أحمد ماهر

حصل الفنان أحمد ماهر على 70 ألف جنيه للمشاركة في البرنامج.

 

مي عمر

حصلت الفنانة الشابة مي عمر على 120 ألف جنيه للمشاركة في برنامج «رامز تحت الأرض».

 

نادية الجندي

حصلت الفنانة الكبيرة نادية الجندي على 150 ألف جنيه للمشاركة في برنامج «رامز تحت الأرض».

 

المصدر : مباشر 24

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