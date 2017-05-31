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مجلس جامعة بنها: ضوابط جديده للإشراف على الرسائل العلمية

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مصراوي Masrawy

مجلس جامعة بنها: ضوابط جديده للإشراف على الرسائل العلمية

03:53 م الأربعاء 31 مايو 2017

مجلس جامعة بنها: ضوابط جديده للإشراف على الرسائل العلمية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

طالب الدكتور السيد القاضي، خلال رئاسته لمجلس الجامعة، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، عمداء الكليات أعضاء المجلس، بوضع ضوابط جديده تتضمن وضع حد أقصى لعدد الرسائل العلمية التي يشرف عليها كل أساتذة الجامعة، حتى لا تمثل كثرة أعداد الرسائل عبئًا على الأستاذ المشرف.

واقترح رئيس الجامعة الاستعانة بمشرفين من خارج الجامعة، بالإضافة إلى الموجودين في حالة ندرة التخصص، أو زيادة الأعباء على الأساتذة المشرفين.

ووافق مجلس الجامعة، بعد مناقشات مستفيضة، على اقتراح رئيس الجامعة وأساتذتها، وكذلك الحفاظ على جودة البحث العلمي من خلال الرسائل العلمية التي تتميز بالحداثة والجدية والتجديد.

وقال رئيس الجامعة: "إن الجامعة ستتصدى لأي أستاذ أو عضو هيئة تدريس يتعمد الإساءة لكليته أو جامعته، من خلال ممارساته الخاطئة تجاه طلابه أو زملائه".

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