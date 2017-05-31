فتح باب تلقي طلبات تقنين أوضاع أرض الدولة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع للأراضي أملاك الدولة، للحالات المستقرة التي لم تشملها قرارات الإزالة، على أن يجرى تسليم تلك الطلبات إلى اللجنة المختصة في كل مركز ومدينة على مستوى المحافظة، حتى 16 يونيو المقبل.

وأكد محافظ كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن بحث هذه الطلبات سيكون ميدانيًا على الطبيعة، وفقا لكل حالة على حدة، ومدى الاستحقاق، بالاشتراك والتنسيق مع جهة الولاية، تحت إشراف رؤساء المراكز والمدن، مؤكدًا أنه في حالة عدم التقدم لطلب التقنين في المدة المحددة، سيتم تنفيذ الإزالة فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المعتدين.

وكلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية، بالإعداد لبدء الجولة الثانية، من حملات استرداد حق الشعب، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، بعد انتهاء المهلة المحددة لتقنين الأوضاع في 16 يونيو المقبل، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بإزالة كافة التعديات على أراضي الدولة بنطاق المحافظةلاسترداد حق الشعب.