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كفر الشيخ تستعد لامتحانات الثانوية العامة

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ تستعد لامتحانات الثانوية العامة

03:17 م الأربعاء 31 مايو 2017

كفر الشيخ تستعد لامتحانات الثانوية العامة

صلاح عثمان وكيل وزارة التربية التعليم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد صلاح عثمان، وكيل وزارة التربية التعليم بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، انتهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة، المقررة الأحد المقبل، على مستوى 13 إدارة تعليمية، وتجهيز 27 استراحة، لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وقال وكيل وزارة التربية، والتعليم بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن 16ألفًا، و509 طلاب، منهم 7 آلاف، و231 طالبا، و9 آلاف و278 طالبة، و350 طالبا بنظام المنازل، سيؤدون تلك الامتحانات، من خلال 59 لجنة على مستوى الإدارات الفرعية التابعة للمديرية.

وكشف عن عقد الوزارة اجتماعًا من خلال الفيديو كونفرانس، اليوم الأربعاء، لمناقشة التعليمات الخاصة بالثانوية العامة، وكيفية وصول الصناديق، وفتحها، وتوزيع الأوراق على الطلاب، لضمان عدم تسرب الامتحانات، مؤكداً أنه سيعقد اجتماعاً يوم الجمعة القادم، لتحديد مهام المراقبين، والملاحظين، في اللجان لضمان عدم وجود أخطاء.

وأشار وكيل الوزارة، إلى النظام المتبع هذا العام وهو "البوكليت" لن يسمح فيه بحالات غش، خاصة أن التعليمات الخاصة، بتوزيع الأوراق والوقت المحدد لذلك، يحول دون ذلك.

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