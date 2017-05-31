السيطرة على حريق بخط غاز في الغربية

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق محدود، جراء تسريب خط غاز طبيعي بعزبة الخضاروة التابعة لقرية صفط تراب بمركز ومدينة المحلة، قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد علاء الغرباوي مأمور مركز المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة باندلاع حريق بخط أنابيب غاز بنطاق عزبة الخضاروة بقرية صفط تراب بدائرة المركز.

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وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء زكريا عباس حكمدار الأمن بالمحلة وسمنود إلى مكان الواقعة وتم الدفع بـ3 سيارات حماية مدنية، والسيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.