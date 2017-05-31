«شيرين فراج» تطالب بحقها فى الرد على وزير البيئة بشأن احتجازها بـ«محمية»

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قدمت النائبة شيرين فراج عضوة مجلس النواب مذكرة للدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان بشأن مناقشة واقعة احتجازها بمحمية الغابة المتحجرة، في لجنة الطاقة والبيئة دون إخطارها، حيث أدرجت اللجنة الموضوع ضمن جدول أعمالها ولم تخطرها.

وقالت فراج اليوم، الأربعاء، خلال الجلسة العامة، إن النائب محمد خليفة قدم طلب إحاطة بشأن هذه الواقعة ولم تخطرها اللجنة بميعاد المناقشة، وبالفعل ناقشت اللجنة الموضوع دون حضورها في حين أن هذا الموضوع خاص بالنائبة ولا يجوز الرد إلا من خلالها.

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وأوضحت فراج أنها تحمل مستندات تخص هذا الموضوع وخاصة رد وزير البيئة، مضيفة أنه من حقها الرد على ما قاله وزير البيئة في غيابها تطبيقا للمادة 291 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: «يجوز لكل عضو أن يقدم كتابة إلى رئيس المجلس طلب استيضاح في أي موضوع يود العضو الاستفسار عنه من شئون المجلس» وكذلك المادة 297: « يجوز دائما طلب الكلام في أحد الأحوال الآتية: الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المطروح لتعارضه مع الدستور، وتوجيه النظر إلى مراعاة أحكام قانون مجلس النواب أو أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، وتصحيح واقعة محددة مدعى بها أو الرد على قول يمس طالب الكلام».