«السادات» يقترح إلغاء التمويل الأجنبي تماما واستبداله بـ«المحلي»

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قال النائب السابق، محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن قانون الجمعيات الأهلية الذي تم التصديق عليه مؤخرا كان يجب أن يأخذ حقه في النقاش من خلال حوارمجتمعي حقيقي لكل المعنيين والشركاء حتى من الجهات المانحة حتى لا نرى ردود الأفعال التي بدأت تظهر والصرخات والاستغاثات على الصعيدين المحلي والدولي.

وأضاف السادات -المُسقط عضويته، وأحد الرافضين للقانون- في بيان اليوم، الأربعاء، أن الذي أعد وناقش مشروع القانون كان يسيطر على عقله وتفكيره التمويل الأجنبي وما يشوبه من شكوك وشبهات، وتجربة السنوات الصعبة الماضية من ثورات وعنف وتظاهر.

وأوضح أنه لم يتم إتباع أصول وقواعد التشريع حتى رأي الحكومة لم يتم الاستماع إليه، مضيفا أن «صناعة القوانين لها قواعد ومسئولية لأنها تشرع للوقت الحالي والمستقبل».

واقترح السادات حظر التمويل الأجنبي تماما مضيفا «بما أن التمويل الأجنبي وحتى الذي يتم طبقا للقانون وتحت إشراف وأعين الدولة أصبح محل شكوك وإتهامات، والدول المانحة أمامهم دول أخرى أكثر احتياجا ولن يمانعوا في ذلك».

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وأشار إلى أن البديل عن التمويل الخارجي يكون من مصادر أخرى محلية كتخصيص بعض من أموال الزكاة والوقف وأيضا مخصصات من أرباح الشركات والبنوك العاملة في مصر كنوع من المسئولية والمشاركة المجتمعية وربما صندوق دعم مصر وما توفره وزارة التعاون الدولي من منح، وتبرعات رجال الأعمال وأهل الخير على أن تودع هذه الأموال في صندوق دعم الجمعيات الأهلية.

واقترح أن يستقبل الصندوق مقترحات لمشروعات وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها التوعية والتدريب والتثقيف السياسي والحقوقي وتخصص لها الأموال اللازمة بعد دراسة المشروع والموافقة عليه، مضيفا «ونكون بذلك نزعنا الشكوك والشبهات التي طالما ترددت عن الأموال المشبوهة والمستخدمة سياسيا ضد أمن وسلامة هذا الوطن».

وطالب بدعم الجمعيات والمؤسسات التي تشييد المستشفيات والمدارس ومشروعات الطعام والكساء والقوافل الطبية والاهتمام بذوى الإعاقة في القرى وريف وصعيد مصر، بتقديم مزيد من التسهيلات لهم بدلا مما ورد في مشروع القانون بتطبيق مواد تتضمن حبس وترهيب وانتظار طويل للحصول على موافقات التأسيس أو التمويل بتبرعات محلية أو دولية.