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خلاف بين «أبو شقة» و«سلاف» على قانون «القومي لحقوق الإنسان»

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خلاف بين «أبو شقة» و«سلاف» على قانون «القومي لحقوق الإنسان» خلاف بين «أبو شقة» و«سلاف» على قانون «القومي لحقوق الإنسان»

التحرير

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نشب خلاف في اجتماع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة، بين رئيس «التشريعية» النائب بهاء أبو شُقّة، والنائبة سولاف درويش، أحد مقدمي مشروع قانون بتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان.

واعترضت النائبة سلاف درويش، اليوم، الأربعاء، على عدم مناقشة مشروعات القوانين الثلاث المقدمة من والنواب، مادة مادة.

وطالب أبو شقة، النائبة باستعراض الرؤية العامة لمشروع القانون المقدم منها، إلا أنها تساءلت عن أسباب عدم مناقشة مشروعات القوانين الثلاث المعروضة أمام اللجنة بالتوازي بقولها: «دي فضفضه كده.. وأنا مش جايه اتكلم للراحة النفسية».

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ورد أبو شقة: «هذا ليس أسلوب للمناقشة، وهذه الضوابط معمول بها في كافه لجان العالم، هكذا تكون المناقشة».

وتمسكت النائبة سولاف درويش، بمناقشة مشروعات القوانين الثلاثة معا، فيما انتهى الأمر بحسم بدء مناقشة مشروع القانون.

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التحرير