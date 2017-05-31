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تبدأ من 100 متر والبيع أول يوليو.. تفاصيل شراء شقق «العاصمة الإدارية»

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التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه سيتم طرح وحدات الحي السكني الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الفطر، مشيراً إلى أن كافة الشقق تستهدف الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة.

وأضاف هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان لـ«التحرير»، أنه سيتم بدء طرح 17 ألف وحدة سكنية بالتتابع فى شهر يوليو المقبل، طبقاً لخطة الطرح.

وبحسب يونس فمساحة الوحدات تتراوح ما بين 100 متر و180 متراً، موضحاً أنه جاري تنفيذ مرافق الحى السكنى من طرق وخطوط مياه وكهرباء، وبلغت نسبة التنفيذ بالحى حوالي 60%.

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وقال المتحدث الرسمي للوزارة: «سيتم الانتهاء من تشطيب منطقة كاملة بأعمال الطرق وتنسيق الموقع، لتكون نموذجاً لباقي المناطق، كي يستطيع الراغبون في الشراء الوقوف على مستوى التشطيب والـ«لاند سكيب» والمساحات الفعلية»، مشيراً إلى أن كل عمارة سكنية بالعاصمة الإدارية ستضم بدروم ودور أرضي وسبعة أدوار متكررة، بمسطح 580 متر لكل دور، ومسطح الوحدة السكنية يختلف في المساحة من 100 متر إلى 180 متر بالخدمات، وتتكون كل وحدة من 3 غرف وريسبشن و2 حمام ومطبخ، كاملة التشطيب "سوبر لوكس".

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وأوضح يونس أنه بالنسبة لطريقة البيع، فهناك أكثر من طريقة للسداد، منها الإعتماد على البيع بنظام التقسيط، عبر أقساط سنوية متساوية، وقد يتم اللجوء إلى نظام أسبقية الحجز، في حالة زيادة الإقبال على وحدات المشروع.

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وقال المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنه تم البدء في حفر حى الفيللات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر تنفيذ 328 فيلا، و157 تاون هاوس بإجمالى عدد 952 وحدة، بمساحات تبدأ من 200 متر إلى 400 متر، وجميعها كاملة التشطيب.

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التحرير

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