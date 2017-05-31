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تجار يتوقعون انخفاض أسعار الدواجن لـ31 جنيها بنهاية الأسبوع

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تجار يتوقعون انخفاض أسعار الدواجن لـ31 جنيها بنهاية الأسبوع تجار يتوقعون انخفاض أسعار الدواجن لـ31 جنيها بنهاية الأسبوع

التحرير

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شهدت الدواجن اليوم انخفاض طفيف في الأسعار قدر بنحو 1 جنيه للكيلو في الدواجن البيضاء ليسجل سعرها 33 جنيها.

كما سجلت الدواجن البلدية نحو 35 جنيها للكيلو، والحمام بنحو 55 جنيها "للزوجين"، والسمان نحو 15 جنيها "للزوجين"، فيما سجل الأوز والبط نحو 54 جنيها للكيلو، وسجلت أوراك الدواجن سجلت نحو 36 جنيها للكيلو، والصدور سجلت نحو 65 جنيها للكيلو والهياكل سجلت نحو 14 جنيها للكيلو.

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عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أوضح أن سعر الكيلو بالمزرعة  اليوم سجل نحو 29.5 جنيه، على أن تصل للمستهلك بنحو 33 جنيه بعد زيادة مدخلات الانتاج، متوقعا انخفاض الاسعار الايام القادمة.

فيما قال رجب الجمال أحد أعضاء الشعبة أن الأسعار ستنخفض لتسجل الدواجن مع مطلع الأسبوع المقبل نحو 31 جنيها.
 

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التحرير

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