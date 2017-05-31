حلقات الذكر وجهاد النكاح.. لقطات أثارت الجدل في «غرابيب سود»

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أثارت العديد من الأعمال الفنية الرمضانية لهذا العام جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان على رأسها مسلسل "غرابيب سود"، باعتباره أول معالجة درامية تتناول قضية تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وانضمام العناصر النسائية إليهن، بداية من تدريبهن حتى قيامهن بعمليات انتحارية، حتى أن اسم العمل نفسه كان محور جدل عبر "السوشيال ميديا"، حيث أنها جاءت في آية بسورة "فاطر" في القرآن الكريم، وانتقد الكثيرون عرض الجرائم الداعشية ونقلها عبر شاشات التليفزيون، ويضم المسلسل عشرات الفنانين من دول عربية مختلفة، ويحتوي المسلسل على عدة مشاهد تسرد الجرائم الداعشية والتي أثارت إنتقاد العديد من المشاهدين والنقاد ووسائل الإعلام.

ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز اللقطات التي أثارت الجدل بـ"غرابيب سود"..

حلقات الذكر

يصور المسلسل في بدايته أن السبب الرئيسي وراء ظهور جماعات متطرفة وإرهابية هي حلقات الذكر وتحفيظ القرآن الكريم في المساجد، واعتبرها المصدر الأساسي في تصدير الشباب الدواعش، ثم يتم الانتقال إلى مشهد يقدّم فيه أحد الشباب ولائه للخليفة.

غرابيب سود يهين النساء

دشن العديد من مستخدمي مواقع "السوشيال ميديا" هاشتاج "غرابيب سود يهين النساء"، بعد عرض الحلقة الثانية من المسلسل، والتي توضح كيفية انضمام النساء إلى تنظيم الدولة وإقناعهن بممارسة "جهاد النكاح" عن طريق فتوى يصدرها مفتي التنظيم بتحصين الجنود من الفواحش، لتعلو صوت إحدى الممثلات فرحاً قائلة: "يا سلام.. مندور عليهم.. كل ليلة عند أحد".

داعشي يتلصص على النساء في الحمام

المشهد الذي لقى سخط الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كان لأحد العناصر الداعشية المسمى "أبو الدرداء"، يتلصص على النساء في الحمامات، وانتقد النشطاء اسم الشخصية التي يجسدها الممثل كونه نفس اسم صحابي جليل.

نقاب دينا

منذ طرح الإعلان الدعائي للمسلسل قبل شهر رمضان بأيام، أثار ظهور الممثلة والراقصة "دينا" بالنقاب غضب الكثير من مستخدمي "السوشيال ميديا"، حيث تجسد في المسلسل شخصية إحدى العناصر النسائية المنضمة لكتائب داعش، وعارض الكثيرون ارتداء راقصة للزي الديني وتشويهه بصورة مخالفة للإسلام، على حد قولهم.

معاقل داعش

وفقًا للمسلسل، تنضم النساء للتنظيم عن طريق قسم تؤدينه أمام قائدتهن بالتنظيم، وتتضمن كلمات هذا القسم: "أبايع أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي في السمع والطاعة والعسر واليسر، وأبذل نفسي وكل ما أملك للراية الإسلامية حتى تسود كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله"، وينتهي هذا المشهد بتجنيد أبناء إحدى هؤلاء النساء غصباً، وهي تبكي على فراقهما، وأثار هذا المشهد غضب الكثيرين بسبب احتواء القسم على الشهادتين.

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تدريب الأطفال

أثار أحد المشاهد بـ"غرابيب سود" الجدل عبر "السوشيال ميديا"، حيث يتضمن كيفية تدريب الأطفال واستهداف أجساد الأيزيديين، حيث وعدهم مفتي "داعش" ببناء قصر في الجنة مع سقوط كل ضحية على أيديهم، وينتهي المشهد بسؤاله للأطفال: "كم قصراً بنيتموه في الجنة؟".

ذبح عجوز

من ضمن المناظر المليئة بالدماء بالمسلسل، والتي استفزت عددًا كبيرًا من المشاهدين، كان قتل زعيمة "نساء الحسبة" لسيدة عجوز رفضت تكسير أطباقها التي تسترزق منها بحجة نساء التنظيم أنها تحتوي على مناظر مسيئة للإسلام.

التحرش بطفل

تحدث المسلسل في أحد مشاهده عن جرائم داعش وأفعالهم المنافية للإنسانية، وتضمن المشهد تحرش أحد عناصر تنظيم داعش بطفل في غرفة خفية عن باقي أعضاء تنظيم الدولة.

احتلال الدول الإسلامية أهم من تحرير القدس

استعرض بعض الممثلين بالمسلسل نظريات داعش التي يبررون من خلالها جرائمهم، والتي رأى الكثيرون عدم تناولها حتى لا تنتقل أفكارهم للآخرين، وعرض مشهد لشاب داعشي حاول اثنين من أهل الإسلام إقناعه بحرمانية دماء المسلمين، وأن الأولى هو إحلال دماء الصهاينة وتحرير القدس، ليرد عليه الشاب قائلاً: "الأقربون أولى بالمعروف لنبدأ ببلاد العرب المرتدة.. هم منافقين مكانهم الدرك الأسفل من النار"، وكان الأكثر إثارة للجدل في هذا المشهد اقتباسه من القرآن الكريم.

#غرابيب_سود هاجم حلقات "الذكر" واعتبرها مصدر أساسي في تصدير الشبان لداعش pic.twitter.com/GBWXXsv6Ul — مؤيد باجس (@moayadbajis) #غرابيب_سود هاجم حلقات "الذكر" واعتبرها مصدر أساسي في تصدير الشبان لداعش pic.twitter.com/GBWXXsv6Ul — مؤيد باجس (@moayadbajis) May 29, 2017

مشهد دنيء من مسلسل #غرابيب_سود

علاج التطرف بهذا الشكل القبيح يدفع نحو التطرف بكل تأكيد pic.twitter.com/6kUKCaJsD1 — مؤيد باجس (@moayadbajis) مشهد دنيء من مسلسل #غرابيب_سود

علاج التطرف بهذا الشكل القبيح يدفع نحو التطرف بكل تأكيد pic.twitter.com/6kUKCaJsD1 — مؤيد باجس (@moayadbajis) May 29, 2017