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بالصور.. رئيس كلية البحرين الجامعية يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس كلية البحرين الجامعية يزور الأكاديمية العربية بالإسكندرية

03:15 م الأربعاء 31 مايو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

زار الشيخ خالد آل خليفة، مؤسس ورئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بمنطقة أبو قير في الإسكندرية، اليوم، لبحث التعاون في المجالات العلمية، إلى جانب بحث إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية في البحرين‎.

كان الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، قد استقبل الشيخ خالد آل خليفة ورافقه في جولة ميدانية، للتعرف على منشأت الأكاديمية العربية، والتى تعد إحدى المؤسسات التابعة لجامعة الدول العربية.

وقدم رئيس الأكاديمية شرح للشيخ خالد آل خليفة من خلال ‏نموذج مصغر للأكاديمية، عن الدور الدور الذى تقوم به كليات الأكاديمية المختلفة في إعداد وتأهيل ‏كوادر قادرة على خدمة الوطن العربي‎.‎

ومن جانبه، أشاد الشيخ خالد آل خليفة، بدور الأكاديمية العربية، قائلا: "ما شاهدته على أرض الواقع يفوق بكثير الصورة التى كانت راسخة لدي عن الأكاديمية".

وأضاف رئيس مجلس أمناء كلية البحرين الجامعية، ‏أن الأكاديمية تمتلك إمكانيات تجعلها تنافس أكبر الجامعات العالمية في تخصصات العلوم والتكنولوجيا ‏والنقل البحري.

وشهدت الزيارة توقيع اتفاقية تعاون بين الأكاديمية العربية وكلية البحرين الجامعية في ‏المجالات العلمية المختلفة، إلى جانب بحث إمكانية إقامة فرع جديد للأكاديمية في البحرين.

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