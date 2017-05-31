"رفقا بالقوارير" تسبب أزمة داخل لجنة الزراعة في مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، والمخصص لمناقشة طلبات إحاطة بشأن ري المحاصيل الزراعية بمياه المجاري، مشادات ساخنة، بين النائبين جواهر الشربيني، ورائف تمراز، وكيل اللجنة، تسببت في محاولة الأخير الانسحاب من الاجتماع.

الأزمة بدأت أثناء كلمة الدكتورة هند زهران، مدير عام الرصد البيئي بوزارة الصحة، حيث قاطعها وكيل اللجنة أكثر من مرة محتدا عليها، ما تسبب في انفعال النائبة جواهر الشربينى، على طريقة مخاطبة النائب رائف تمراز وكيل اللجنة لممثلة وزارة الصحة، بقولها: "رفقاً بالقوارير"، وانفعل تمراز، قائلاً: أنا بتكلم مع الحكومة، ملهاش علاقة بالقوارير".

ووسط الشد والجذب بين النائبين، قرر تمراز الانسحاب من الاجتماع ومغادرة المنصة، وتدخل النائب السيد حسن موسى، وكيل اللجنة، والذى ترأس الاجتماع، ليحول دون مغادرة تمراز، قائلاً له: "ماينفعش اللى بيحصل ده اتفضل مكانك مش معقول ياجماعة".

وكررت النائبة جواهر الشربينى، كلماتها قائلة: "هى رفقاً بالقوارير تزعل، ده ميبقاش نائب، خلوه ينسحب ويمشى"، ورد تمراز: "أنا ماجيتش جنب المرأة، دى حكومة"، فقاطعته جواهر: "خلاص يبقى رفقاً بالحكومة".​