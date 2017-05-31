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5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع مصر 200 ألف شتلة وتقاوي

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مصراوي Masrawy

5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع 200 ألف شتلة وتقاوي

03:11 م الأربعاء 31 مايو 2017

5 دول عربية وإفريقية تتعاقد مع مصر 200 ألف شتلة وتقاوي

كتب- أحمد مسعد:

كشف تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم الموافقة على تصدير مايقرب من 20 ألف و200 شتلة خلال الشهر الجارى، منها 250 شتلة نخلة للبنان،وللإمارات 17 ألف شتلة موزموقلمة، و423 شتلة مانجو وموز الى كينيا، و2000 شتلة مانجو الى الأردن ، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 9 طن تقاوى ذرة شامية إلى ، بالإضافة إلى 10 طن ذرة هجين فردى إلى لبنان ، وطن تقاوى قرع عسل إلى السعودية.

وقال الدكتور محمود عطا،"لمصراوي" أنه بناءً علي تكليفات الدكتور الدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار الحملات المرورية على حقول المحاصيل الزراعية الصيفية بالمحافظات، وذلك من خلال لجان مشكلة من إدارة البساتين، وأمراض النبات، ومعهد وقاية النبات، لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين بإتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار،وحل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه مزارعى الخضراوات، وحثهم على زيادة الإنتاجية.

وأكد عطا، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة إلى الخارج تنطبق عليها جميع المواصفات، حيث تقوم لجان معاينة من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، بمعاينة مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.

وأشار رئيس الحاصلات،"لمصراوي" إلى أهمية مواصلة اللجنة الوزارية لأعتماد تراخيص صوب الخضراوات،وتراخيص الشتلات من مصدرها بالوزارة لزيادة الإنتاج من الكميات المطروحة فى الأسواق لزيادة صادرات المنتجات الزراعية للخارج.

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