رئيس أوروجواي يبحث في القاهرة دعم التعاون مع مصر
رئيس أوروجواي يبحث في القاهرة دعم التعاون مع مصر
02:54 م الأربعاء 31 مايو 2017
تابارى فازكيز رئيس أوروجواى
القاهرة- ( د ب ا):
وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الأربعاء، تابارى فازكيز" رئيس أوروجواى قادما على رأس وفد في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من المقرر أن تتناول زيارة رئيس أوروجواي لمصر بحث دعم علاقات التعاون في كل المجالات مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين البلدين ومناقشة إتفاقية التجارة الحرة مع " ميرسكور " وهو تكتل اقتصادي لدول أمريكا الجنوبية، والذى يضم البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي .
كما يبحث رئيس أوروجواي آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مواجهة التنظيمات الإرهابية والتنسيق بين مصر وأوروجواي بشأن القضايا المطروحة على مجلس الأمن بصفة مصر وأوروجواى تحتلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي .
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول
-
إيران تدين هجوم كابول وتعرب عن تعازيها لذوي الضحايا
-
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول
-
أضرار كبيرة بمبنى السفارة المصرية جراء انفجار كابول
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
مرتضى ساخرًا من حلمي: شكرًا لحسن تعاونك مع الأهليرياضة
-
وحيد حامد: عبد الناصر كان إخوانيًا وهناك وثائق تثبت ذلكفنون
-
برلماني لـ علي عبدالعال: "إذا كُنت صغيرًا عندك فأنا في نظر دائرتيأخبار
-
قبل شهر من انقضاء المهلة.. تعرف على خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينيةأخبار
-
مرتضى منصور: إنذار لوزيرا الصحة والداخلية للقبض على رامز جلال- صورأخبار
-
النيابة تنتهي من معاينة مسرح قتل شاب لوالدته وشقيقته بإمبابة.. وتنتدبأخبار