رئيس أوروجواي يبحث في القاهرة دعم التعاون مع مصر

القاهرة- ( د ب ا):

وصل إلى القاهرة بعد ظهر اليوم، الأربعاء، تابارى فازكيز" رئيس أوروجواى قادما على رأس وفد في زيارة لمصر يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث دعم علاقات التعاون وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

من المقرر أن تتناول زيارة رئيس أوروجواي لمصر بحث دعم علاقات التعاون في كل المجالات مع التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية الثنائية بين البلدين ومناقشة إتفاقية التجارة الحرة مع " ميرسكور " وهو تكتل اقتصادي لدول أمريكا الجنوبية، والذى يضم البرازيل، الأرجنتين، أوروجواي، وباراجواي .

كما يبحث رئيس أوروجواي آخر التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها مواجهة التنظيمات الإرهابية والتنسيق بين مصر وأوروجواي بشأن القضايا المطروحة على مجلس الأمن بصفة مصر وأوروجواى تحتلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن الدولي .