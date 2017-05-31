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ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول

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مصراوي Masrawy

ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول

02:59 م الأربعاء 31 مايو 2017

ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

نورنبرج - (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم التفجيري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.

وقالت ميركل خلال الاجتماع السنوي العام لمجلس المدن الألماني في مدينة نورنبرج: "قلبي وتعاطفي مع ضحايا الهجوم وذويهم".

وأضافت ميركل: "في لحظات مثل تلك يتضح لنا بصورة أكبر مجددا: الإرهاب لا يعرف حدود. إنه يستهدفنا جميعا، سواء في مانشستر أو برلين أو باريس أو إسطنبول أو سانت بطرسبرج أو كابول اليوم. إننا اليوم متحدون في الصدمة والحزن بصورة متجاوزة لكافة الحدود... سنخوض الحرب ضد الإرهاب وسنكسبها".

وأودى الهجوم الذي وقع في الحي الدبلوماسي بكابول بحياة 80 شخصا على الأقل وأصاب نحو 350 آخرين.

وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، تسبب الهجوم في أضرار بالغة بمبنى السفارة الألمانية، كما أسفر عن إصابة دبلوماسية ألمانية بإصابات طفيفة وموظفة أفغانية في السفارة بجروح بالغة، ومقتل حارس أمني أفغاني بالسفارة.

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