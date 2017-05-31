ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول
ميركل تعرب عن صدمتها من هجوم كابول
02:59 م الأربعاء 31 مايو 2017
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
نورنبرج - (د ب أ):
أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها إزاء الهجوم التفجيري الذي وقع في الحي الدبلوماسي بالعاصمة الأفغانية كابول اليوم الأربعاء.
وقالت ميركل خلال الاجتماع السنوي العام لمجلس المدن الألماني في مدينة نورنبرج: "قلبي وتعاطفي مع ضحايا الهجوم وذويهم".
وأضافت ميركل: "في لحظات مثل تلك يتضح لنا بصورة أكبر مجددا: الإرهاب لا يعرف حدود. إنه يستهدفنا جميعا، سواء في مانشستر أو برلين أو باريس أو إسطنبول أو سانت بطرسبرج أو كابول اليوم. إننا اليوم متحدون في الصدمة والحزن بصورة متجاوزة لكافة الحدود... سنخوض الحرب ضد الإرهاب وسنكسبها".
وأودى الهجوم الذي وقع في الحي الدبلوماسي بكابول بحياة 80 شخصا على الأقل وأصاب نحو 350 آخرين.
وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، تسبب الهجوم في أضرار بالغة بمبنى السفارة الألمانية، كما أسفر عن إصابة دبلوماسية ألمانية بإصابات طفيفة وموظفة أفغانية في السفارة بجروح بالغة، ومقتل حارس أمني أفغاني بالسفارة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
رئيس أوروجواي يبحث في القاهرة دعم التعاون مع مصر
-
الرئيس الألماني يدين هجوم كابول
-
ألمانيا ترجئ ترحيلًا جماعيًا للاجئين أفغان عقب هجوم كابول
-
مقتل سائق وإصابة 4 صحفيين بـ(بي بي سي) في تفجير كابول
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
بعد فوزه بأفضل كائن فضائي.. هكذا كانت ردة فعل "صديق إليسا" وديعهو وهي
-
الشرطة الأميركية تعلن السيطرة على "مسلح أورلاندو"أخبار
-
غلاء يوليوأخبار
-
سما المصري تتعرض لموقف محرج بسبب تعليق لها على صورة لعمرو أديبفنون
-
التحقيقات: 5 طعنات أصابت نائب مأمور الصف بالرقبة والصدر.. والمصاب:أخبار
-
بلطجية يهاجمون رئيس محكمة جنايات ويقتحمون منزله لخلافات مع أقاربهأخبار