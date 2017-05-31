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تجهيز 18 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

تجهيز 18 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالأقصر

02:54 م الأربعاء 31 مايو 2017

تجهيز 18 لجنة لامتحانات الثانوية العامة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

انتهت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، من تجهيز 18 لجنة على مستوى المحافظة إضافة إلى 7 لجان احتياطية لامتحانات الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، لتستقبل هذه اللجان نحو 5800 طالب وطالبة، ابتدء من الأحد المقبل.

وقال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إن المديرية جهزت 19 استراحة لاستقبال المراقبين، موضحا أن الاستراحات منها 13 للمراقبين الرجال، و6 استراحات للسيدات.

وأوضح ان اللجان الـ 18 على مستوى المحافظة تم تقسيمها على حسب كثافة الطلاب؛ 7 لجان لمركز إسنا، و3 لجان لمدينة الأقصر، و3 لأرمنت، و2 للطود، و2 للقرنة، و2 للبياضية.

وأشار بخيت إلى أن محافظ الأقصر، عقد اجتماعا موسعا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة بحضور مسئولي التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين والكهرباء ومياه الشرب، وعدد من الجهات المختصة والقيادات التنفيذية.

استمع المحافظ خلال الاجتماع، إلى خطط تأمين اللجان وتوفير وسائل نقل كراسات الامتحان إلى مراكز التوزيع، مع تأمينها وتقديم الدعم اللوجستي اللازم للجان سير الامتحان، والإجراءات الخاصة بضمان حسن سير أداء الامتحانات في لجان المحافظة، للطلاب الذين يبلغ عددهم 5 آلاف و800 طالبًا وطالبة.

وأكد محافظ الأقصر، على ضرورة توفير كافة الأجواء المناسبة لمعاونة الطلبة والطالبات على حسن أداء الامتحانات في ظروف مناسبة، وضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي وتوفير المياه، ووضع خطة لانتشار سيارات الإسعاف بين اللجان.

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