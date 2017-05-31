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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفاجئ "التربية والتعليم" ويتحفظ على أوراق إجابات

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بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفاجئ "التربية والتعليم" ويتحفظ على أوراق إجابات بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفاجئ "التربية والتعليم" ويتحفظ على أوراق إجابات

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ الوادي الجديد يفاجئ "التربية والتعليم" ويتحفظ على أوراق إجابات

02:52 م الأربعاء 31 مايو 2017

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

فاجأ محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، مسؤولي التعليم بالمحافظة، بزيارة لمقر ديوان المديرية، وتحفظ على أوراق إجابة خاصة بامتحانات في الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

أكد الزملوط لـ"مصراوي"، أنه تحفظ على أوراق الإجابة، بعد تلقيه شكوى من بعض من أولياء الأمور، من حصول طالب ابن أحد مسؤولي التعليم بإدارة باريس التعليمية على المركز الأول بنتيجة الشهادة الإعدادية، وتضرر الطالب "أسامة اشرف عبد الوهاب" من قرية القلمون بالشهادة الابتدائية، بعدم إدراجه ضمن العشرة الأوائل، رغم إخطاره بأنه ضمن الأوائل العشرة.

وأشار المحافظ إلى الاستعانة بلجنة متخصصة من وزارة التربية والتعليم لفحص أوراق الإجابات، وعرض الموقف، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة ثبوت أي تلاعب أو مجاملة، أو محاباة في النتائج.

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مصراوي Masrawy

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