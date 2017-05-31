الوزراء يوافق على خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي للحاجزين في "بيت الوطن"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، ويأتي ذلك في إطار حرص مصر على مواصلة دورها المحوري لحفظ السلم والأمن في المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة المصرية الخارجية في عدد من المناطق ذات الأهمية للأمن القومي المصري.

كما وافق مجلس الوزراء على اتفاق التسوية الموقع بين محافظة الاسكندرية وشركة المقاولون العرب ممثلة فى شركة نهضة للخدمات البيئية الحديثة، ويأتي ذلك في إطار تحقيق الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الإسكندرية والتخلص من القمامة وفق منظومة للمخلفات الصلبة.

كما تم الموافقة على منح الحاجزين بالمراحل السابقة فى مشروع بيت الوطن "أراضى المصريين بالخارج" نسبة خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي لسداد كامل الثمن سواء للأراضى أو الوحدات وذلك لمدة شهر اعتباراً من تاريخ بدء الحجز 3/5/2017 أسوة بالمراحل السابقة.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة بالمرحلة الثالثة والثالثة التكميلية من مشروع بيت الوطن "أراضي المصريين بالخارج"، فقد وافق المجلس على أن تصبح قيمة الدفعات المقدمة 25%، وذلك حرصاً على التيسير على المواطنين وتحفيزهم على المشاركة.

كما وافق رئيس مجلس الوزراء، على المقترح المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات مالية للخسائر الناجمة عن الحريق.

وتضمن المقترح صرف مساعدات مالية للخسائر في الباكيات قدرها 10 آلاف جنيه، و15 ألف جنيه للخسائر فى المحلات، وألفان جنيه للخسائر فى الفتارين، و5 آلاف جنيه للخسائر فى الكشك، و25 ألف جنيه للخسائر فى الشقة، على أن يتم الصرف في ضوء تطابق محضر الشرطة مع تقرير النيابة مع معاينة اللجنة المشكلة. ​