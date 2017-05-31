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عبد المحسن سلامة: "مش من العدل إني اتحمل إرث 50 سنة في الأهرام"

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مصراوي Masrawy

عبد المحسن سلامة: "مش من العدل إني اتحمل إرث 50 سنة في الأهرام"

02:41 م الأربعاء 31 مايو 2017

عبد المحسن سلامة

كتبت- هاجر حسني:

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام، إنه سيعمل على كل الملفات داخل المؤسسة سواء التحريرية أو الاقتصادية، معتبرا أن المؤسسات القومية تمر بمرحلة صعبة وتعتبر عبء ثقيل 

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن لابد أن تساعد من أجل نهوض المؤسسات القومية بتشريع يسقط ديون هذه المؤسسات، مستدركا: "المؤسسات عليها ديون كثيرة ومش من العدل إني اتحمل إرث من ٥٠ سنة".

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة أعلنت ظهر، اليوم الأربعاء، التغييرات الصحفية في المؤسسات القومية، وجاء عبد المحسن سلامة لمنصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.​

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