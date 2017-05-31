«روقة» على رادار الزمالك والفريق يختتم تدريباته قبل الإفطار

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أكد حمادة أنور المدير الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أن الفريق سيؤدي مرانه الأخير قبل الإفطار غدًا الخميس على ملعب برج العرب وذلك استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب .

وأوضح أنور أن الزمالك سيختتم تدريباته قبل الإفطار بينما تم حجز نفس الملعب للفريق الضيف في العاشرة مساءًا لخوض مرانه الأخير.

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وعلى جانب أخر دخل محمد أشرف «روقة»، لاعب الوسط المهاجم لفريق الكرة بطلائع الجيش، في حسابات نادى الزمالك ، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل .

واستقر مسئولو الزمالك ، على مراقبة اللاعب خلال الفترة المقبلة ، للحكم على مستواه بشكل أكبر بعدما أبدوا إعجابهم الشديد بقدراته .