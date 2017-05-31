الأهلي: متمسكون برد اعتبار مهند مجدي

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قال اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن مجلس إدارة النادي الأهلي متمسك بالسير في الطرق القانونية حيال واقعة اشتباك أحد أعضاء النادي بالشيخ زايد مع الدكتور مهندي مجدي عضو مجلس الإدارة.

وأضاف في تصريحات خاصة أن الأهلي سيسير في كافة الطرق القانونية المشروعة ويجري حاليًا تحقيقًا موسعًا؛ لمعرفة ملابسات الواقعة، وبناءً عليه سوف يتخذ النادي قراره؛ للحفاظ على هيبة مجلس الإدارة، وللحفاظ أيضا على حقوق الدكتور مهند مجدي عضو المجلس.

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وألمح مدير النادي إلى أن البعض يتعمد التشويه والإساءة في هذا الملف بل وذهب البعض إلى الوقيعة والفتنة بادعاء أن النادي لا يساند عضو المجلس "المجني عليه" في رد اعتباره ضمن مخطط معروف سلفا ما الهدف منه.

وأكمل "البعض حاول الترويج الي أن عدم اتخاذنا الإجراءات القانونية التي تحتاج إلى وقت ونظم وقواعد معناه عدم مساندة عضو المجلس وهو الأمر العار تماما من الصحة"