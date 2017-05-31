الأهلي: الفوز بإفريقيا أهم من الانشغال بمراسم تسليم درع الدوري

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أكد شيرين شمس مدير عام النادي الأهلي أنه لم يتلقى أي إفادة من اتحاد الكرة عن مراسم تسليم درع الدوري بعد فوز النادي بالمسابقة عقب تعادله مع مصر للمقاصة (2-2) ضمن مباريات الجولة الثلاثين

وقال اللواء شيرين شمس ننتظر ما يحدده اتحاد الكرة في هذا الأمر وأعتقد أن الأهم بالنسبة لنا هو الفوز في بطولة دوري أبطال إفريقيا والتفكير في كيفية عبور مباراتي الوداد والتأهل إلي دور الـ8 ومواصلة المشوار حتي منصة التتويج

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وأضاف مدير عام الأهلي الدوري بطولة انتهت بالنسبة لنا وفزنا بها تسلمنا الدرع أو لم نتسلمه التاريخ كتب هذا الأمر وحققنا الهدف وأعيننا الأن علي إفريقيا.