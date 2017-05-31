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(وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن (صور

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مصراوي Masrawy

(وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا وتؤكد: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن (صور

02:29 م الأربعاء 31 مايو 2017

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إعادة الألبوم

القوات المسلحة تشارك المواطنين بـ 133 مائدة رمضانية بالمحافظات

الألبوم التالى

القوات المسلحة تشارك المواطنين بـ 133 مائدة رمضانية بالمحافظات

كتبت- نورا ممدوح :

قامت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة لمصابي حادث المنيا الإرهابي، بمستشفي معهد ‏ناصر، برفقة وفد من الوزارة، لتفقد أحوال المصابين والاطمئنان على حالاتهم الصحية والنفسية، بالإضافة للشد من أزرهم حيال ‏هذا الحادث.‏​
من جانبها أعربت مكرم، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن صلابة النسيج الوطني واستمرار الدولة في ‏بذل جميع الجهود للقضاء على الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه، وإفشال مساعيه للنيل من استقرار وأمن الوطن ‎،كما أشادت مكرم ‏بالروح المعنوية العالية والتحدي والمقاومة لدى المصابين وبما يملؤهم من أمل وإصرار على تخطي هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.‏

وأطمئنت وزيرة الهجرة على أحدى المصابات بالحادث، من المصريين بالمقيمين بالخارج، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ‏وقد نال منها الأرهابيين خلال زيارتها لدير الأنبا صموئيل، حيث كانت وأسرتها في إجازة عائلية بالمنيا وقتل الإرهابيين الزوج وإثنين من إبنائها خلال الحادث المأساوى

وأعرب المصابون عن امتنانهم بتلك الزيارة، مؤكدين أنه رغم فقدانهم لأقاربهم في هذه الحادثة، ‏الا أنهم يدعون الشعب لعدم الإنكسار في وجه هذا الإرهاب الغاشم، والتصدي له بكل قوة وعزيمة وإيمان، ومشددين على أنه سيأتي يوم وستنجلي ‏هذه الغمة، التي لطالما استطاع الشعب المصري التغلب عليها على مر العصور.

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