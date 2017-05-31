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بالصور.. قبطية تهدي محافظ الإسماعيلية مصحفًا تقديرا لجهوده

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مصراوي Masrawy

بالصور.. قبطية تهدي محافظ الإسماعيلية مصحفًا تقديرا لجهوده

02:40 م الأربعاء 31 مايو 2017

الإسماعيلية_انجي هيبة:

أهدت ماري إسكندر عيسى، ممثلة عن أقباط الإسماعيلية، نسخة من المصحف الشريف إلى اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، تقديرا لجهود المحافظ ومعاونيه، في دعم ومساندة المسسيحيين النازحين من شمال سيناء، هربا من الأعمال الإرهابية هناك.

وحرصت ماري عقب عودتها من رحلتها لزيارة القدس الشريف على مقابلة المحافظ، وإهدائه مصحفًا أحضرته من القدس، مؤكدة امتنانها بما بذله المحافظ وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة مع الأقباط، مشيدة بروح الوحدة الوطنية والمحبة والإخاء بين مختلف طوائف شعب الإسماعيلية ومواطنيها.

ممثلة عن أقباط الإسماعيلية ومحافظ الإسماعيلية (2)

ممثلة عن أقباط الإسماعيلية ومحافظ الإسماعيلية (3)

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مصراوي Masrawy

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