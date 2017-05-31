قنا تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الانتهاء من استعدادات المحافظة لاستقبال 15713 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة في 44 لجنة على مستوى المحافظة، والتي ستبدأ الأحد المقبل، وحتى 24 من نفس الشهر.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن قنا، لتأمين لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتشكيل غرف عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة سير الامتحانات.

ولفت إلى استمرار التعاون مع مديرية الصحة، بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

واشار إلى تجهيز الاستراحات لإقامة المعلمين المنتدبين لمراقبة الامتحانات من خارج المحافظة، مؤكدا على توفير كل سبل الراحة للمراقبين وللطلاب خلال أدائهم للامتحانات.