أخبار عاجلة

8 الصبح - د/صلاح الخولي : المومياء التى تم إكتشافها فى "حالة تحنيط" على مستوى عالي جدا -
زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي -
ريال مدريد يستعد لضم نجم «البلوز» بصفقة خيالية -
8 الصبح - د/أحمد بدران يكشف لأول مرة عن أشياء لم يصرح بها للإعلام عن إكتشاف "تونة الجبل" -
8 الصبح - د/صلاح الخولي : تم إكتشاف 30 مومياء فى منطقة "تونة الجبل" بجهود فريق المصري فقط -
هذه هي كمية الملح الصحية يومياً -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "لأعلي سعر" بطولة نيللى كريم حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - ملخص 5 حلقات من مسلسل "واحة الغروب" حصرياً على شاشة dmc -
8 الصبح - 40% إنخفاضاً فى أسعار الأسماك لزيادة المعروض بالأسواق -
8 الصبح - تاريخ بناء "مسجد الحسين" فى مصر .. ومكانته فى قلوب المصريين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

قنا تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قنا تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

02:33 م الأربعاء 31 مايو 2017

قنا تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

اللواء عبد الحميد الهجان

قنا -عبدالرحمن القرشي:

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، الانتهاء من استعدادات المحافظة لاستقبال 15713 طالبا وطالبة، لأداء امتحانات الثانوية العامة في 44 لجنة على مستوى المحافظة، والتي ستبدأ الأحد المقبل، وحتى 24 من نفس الشهر.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم التنسيق مع مديرية أمن قنا، لتأمين لجان الامتحانات بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتشكيل غرف عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفة عمليات المحافظة ومديرية الأمن لمتابعة سير الامتحانات.

ولفت إلى استمرار التعاون مع مديرية الصحة، بشأن تواجد طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة لتوفير الرعاية الصحية للطلاب.

واشار إلى تجهيز الاستراحات لإقامة المعلمين المنتدبين لمراقبة الامتحانات من خارج المحافظة، مؤكدا على توفير كل سبل الراحة للمراقبين وللطلاب خلال أدائهم للامتحانات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • المجلس التنفيذي للإسماعيلية يناقش ضبط الأسعار واستعدادات الثانوية العامة

    المجلس التنفيذي للإسماعيلية يناقش ضبط الأسعار واستعدادات الثانوية

    أخبار
  • قنا تستعيد 55 ألف فدان و7 ملايين متر من أراضي أملاك الدولة

    قنا تستعيد 55 ألف فدان و7 ملايين متر من أراضي أملاك الدولة

    أخبار
  • سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. الأحد

    سوهاج تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. الأحد

    أخبار
  • محافظ قنا يعتمد نتيجة

    محافظ قنا يعتمد نتيجة "الابتدائية" بنسبة نجاح 82.98%

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • والد الطفلة ليلى:

    والد الطفلة ليلى: "كنت هدفع الفدية بس ملحقتش"أخبار

  • التحريات:

    التحريات: "شاب إمبابة" مزق جسد والدته وشقيقه بـ10 طعناتأخبار

  • نصيحة: ابتعدوا عن الفول في السحور .. وتسحروا كما كان يتسحر الرسول!!

    نصيحة: ابتعدوا عن الفول في السحور .. وتسحروا كما كان يتسحر الرسول!!فنون

  • مقتل سايس جراج على يد طبيب بالعجوزة بسبب

    مقتل سايس جراج على يد طبيب بالعجوزة بسبب "ركن السيارة"أخبار

  • دار الإفتاء توضح الموعد الصحيح للإفطار في رمضان

    دار الإفتاء توضح الموعد الصحيح للإفطار في رمضانفنون

  • ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل

    ننشر أسماء المتهمين بقتل الطفل "يوسف" في ميدان الحصري: ضابط ونجل نائبأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

الأرصاد: طقس الجمعة "مُعتدل".. والعظمى بالقاهرة 32

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

زحام مروري أعلى محور المشير طنطاوي بسبب هبوط أرضي

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

هذه هي كمية الملح الصحية يومياً

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف

الحماية المدنية تخمد حريق بمخبز مدرسة ثانوية في بني سويف